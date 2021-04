Amendola (Resp. Direzione ICT ATAC): la sfida per la “Moderna Atac” è valorizzare le risorse interne e creare valore. E saremo “full digital”

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Francesco Amendola, classe 1979, laurea in ingegneria elettronica ed MBA, una vita dedicata all’Information Technology, da due anni Responsabile dei Sistemi Informativi e della Transizione al Digitale di ATAC SpA, ha tutte le carte in regola (chiaramente digitalizzate) per portare l’azienda della mobilità di Roma Capitale nella futura Smart City, caratterizzata tra l’altro dal nuovo paradigma di Mobilità come Servizio (MaaS). E il nuovo a Roma vorrà dire ad esempio estendere il servizio tap & go ® anche ai mezzi di superficie per permettere di pagare l’(ex)biglietto dell’autobus direttamente con carta di credito e beneficiando della miglior tariffa disponibile, come è già oggi possibile sulla Metropolitana, oppure utilizzare la Carta di Identità Elettronica al posto dell’abbonamento per accedere a tutti i servizi del TPL.

Per dirla con uno slogan di Club Italia: “Mai più carta”, anche nella Capitale: cosa state architettando per i suoi abitanti?

Il servizio tap & go ® lanciato a fine 2019, che consente di accedere alla rete Metro-ferroviaria direttamente con una carta di credito senza la necessità di acquistare preventivamente il biglietto, ha rappresentato il passo più importante verso un futuro “full digital”. Anche tutte le altre iniziative intraprese vanno nella direzione di favorire la più ampia diffusione dei titoli elettronici o digitali con l’obiettivo di eliminare, o rendere comunque residuale, l’utilizzo dei titoli di viaggio cartacei su banda magnetica usa e getta (tipicamente biglietti di corsa singola).

Ad esempio, le nuove macchine self-service per la vendita di biglietti o abbonamenti, che installeremo nei prossimi mesi avendo appena aggiudicato la gara di fornitura, erogheranno unicamente biglietti elettronici ricaricabili, coerentemente con gli obiettivi di transizione verde e digitale richiesti dall’Europa.

A complemento di queste iniziative relative alla bigliettazione elettronica, stiamo lavorando anche sul fronte dei pagamenti elettronici, per favorire il ricorso a nuove soluzioni e modalità alternative all’utilizzo del contante.

In particolare, stiamo aggiudicando la gara per l’individuazione di un Payment Service Provider unico ed integrato su tutti gli ambiti, in grado quindi di gestire i pagamenti elettronici EMV Transit (tap & go ®) che quelli Retail di Biglietterie, macchine self-service per la vendita di biglietti, sito web di e-Commerce, APP mobile, offrendo al tempo stesso un sistema di instradamento ottimizzato delle transazioni di pagamento. Nell’ambito della strategia così delineata si inserisce, quale ultimo tassello, l’attivazione di un Sistema di Qualificazione, per individuare ed accreditare i soggetti Acquirer interessati ad erogare i propri servizi di gestione delle transazioni effettuate con moneta elettronica, interconnettendosi ai servizi di PSP citati per consentire ad Atac di beneficiare delle migliori condizioni economiche offerte dal mercato.

L’aspettativa è che tutta questa innovazione si tradurrà in una maggiore semplicità e convenienza per i “city users” nell’accesso ai servizi di trasporto pubblico offerti da Atac.

Pubblicato da AAR il: 9/4/2021 h 10:30 - Riproduzione riservata