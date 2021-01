Amburgo: la centrale elettrica a carbone sarà convertita nella più grande mega-elettrolisi del mondo. Produrrà idrogeno verde dal 2025

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Le società Vattenfall, Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e il fornitore di calore municipale di Amburgo Hamburg Wärme stanno progettando di costruire uno dei più grandi elettrolizzatori al mondo nel porto di Amburgo.

Il nuovo elettrolizzatore avrà una capacità di 100 megawatt e sarà costruito sul sito dell’ex centrale a carbone di Moorburg. Le quattro società hanno ora firmato una lettera di intenti a tal fine.

La regione metropolitana di Amburgo continua quindi a posizionarsi per assumere una posizione di leadership nell’economia europea dell’idrogeno verde e, secondo l’OCSE, offre eccellenti prerequisiti.

La regione e gli stati della Germania settentrionale circostanti ottengono già un’elevata quota di energie rinnovabili e stanno pianificando la rapida espansione dell’economia dell’idrogeno verde lungo l’intera catena del valore.

In questo, la Germania settentrionale vuole aprire la strada su scala internazionale e rafforzare ulteriormente la sua posizione. In quanto sede del terzo porto più grande d’Europa e di un forte ecosistema di affari, politica e ricerca orientata alle applicazioni, Amburgo svolge un ruolo chiave in questo.

Una nuova pietra miliare è stata ora fissata con la lettera di intenti per convertire la centrale elettrica a carbone di Moorburg in uno degli elettrolizzatori più potenti al mondo. Nei prossimi anni la Germania investirà nove miliardi di euro nello sviluppo di un’economia dell’idrogeno verde. Le previsioni prevedono che l’economia dell’idrogeno in Europa genererà 5,4 milioni di posti di lavoro e 800 miliardi di euro di vendite annuali entro il 2050.

Le società Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall e la società municipale Wärme Hamburg stanno pianificando come produrre congiuntamente idrogeno da energia eolica e solare presso il sito della centrale di Amburgo-Moorburg e utilizzarlo nelle sue vicinanze.

A tal fine, le quattro società hanno ora firmato una lettera di intenti. Oltre alla costruzione di un elettrolizzatore scalabile con una potenza iniziale di 100 megawatt, è previsto l’ulteriore sviluppo del sito in un cosiddetto “Green Energy Hub”. Ciò include l’esplorazione della misura in cui l’infrastruttura esistente della località di Moorburg può essere utilizzata per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo contesto, verranno presi in considerazione anche i concetti per le catene logistiche necessarie e le opzioni di stoccaggio dell’idrogeno.

Fatta salva la decisione finale di investimento e secondo lo stato attuale della pianificazione, una volta sgombrato il sito, la produzione di idrogeno verde è prevista nel corso del 2025, rendendo l’elettrolizzatore uno degli impianti più grandi d’Europa.

I partner intendono richiedere un finanziamento nell’ambito del programma dell’UE “Progetti importanti di comune interesse europeo” (IPCEI). Ciò dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2021 con la presentazione di una prima bozza del progetto. Le quattro società partner ritengono che la posizione energetica presenti le condizioni ideali per un ulteriore utilizzo. È collegato sia alla rete di trasmissione nazionale da 380.000 volt che alla rete da 110.000 volt della città di Amburgo.

Inoltre, le navi d’oltremare possono fare scalo direttamente sul posto e utilizzare la banchina e le strutture portuali come terminal di importazione. L’azienda comunale di rete del gas intende inoltre espandere una rete di idrogeno nel porto entro dieci anni e sta già lavorando alla necessaria infrastruttura di distribuzione. Numerosi potenziali clienti per l’idrogeno verde si trovano vicino al sito, consentendo così al progetto di coprire l’intera catena del valore dell’idrogeno – dalla generazione allo stoccaggio, trasporto e utilizzo in vari settori. Con questi prerequisiti, la posizione di Moorburg è ottimale per lo stato federale tedesco della città libera e anseatica di Amburgo e della Germania settentrionale e può diventare un potenziale punto di partenza per lo sviluppo di un’economia dell’idrogeno.

Per molti anni, Moorburg è stata la sede di una centrale elettrica a gas gestita da Hamburgische Electricitäts-Werke e Vattenfall aveva gestito una centrale elettrica a carbone qui dal 2015. La sua operazione commerciale è stata interrotta dopo che la centrale ha vinto un’offerta l’asta per l’eliminazione graduale del carbone a livello nazionale nel dicembre 2020. Una decisione del gestore del sistema di trasmissione sulla rilevanza del sistema dell’impianto è prevista per marzo 2021. La città di Amburgo e Vattenfall stanno cercando di liberare aree [parziali] del sito al più presto il progetto per la produzione di idrogeno verde e lo sviluppo di un Green Energy Hub.

Nei loro sforzi per formare un consorzio, le quattro società possono anche contare sul sostegno del governo della città di Amburgo. Nel loro accordo di coalizione, i partiti di governo hanno convenuto di esaminare e sostenere la fattibilità dell’accoppiamento settoriale e l’istituzione della produzione di idrogeno nella città-stato.

