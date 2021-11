Amazon: Sindacati, raggiunta ipotesi di accordo nazionale per corrieri in appalto

(FERPRESS) – Roma, 24 NOV – “Condivisa ipotesi unitaria di accordo nazionale di secondo livello per tutte le imprese associate ad Assoespressi che effettuano le consegne per conto Amazon Italia Transport,”. A darne notizia sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti evidenziando che “accordo sarà sottoposto alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del settore che dovranno sciogliere la riserva entro il prossimo 15 dicembre”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it