Amazon: Masucci (Fit-Cisl Lazio), sul territorio centinaia di consegne, ragioni sciopero driver siano ascoltate

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – “A Roma e nel Lazio i lavoratori e le lavoratrici che effettuano consegne per Amazon Italia Transport si trovano talvolta a effettuare centinaia di consegne giornaliere: sono molti gli elementi migliorativi che andrebbero introdotti nella loro attività, e che rivendicheremo anche sul territorio nell’ambito dello sciopero nazionale indetto per il 26 novembre”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it