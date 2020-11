Amazon: Masucci (Fit-Cisl Lazio), a fronte di grandi profitti, per i lavoratori solo maggiore stress

(FERPRESS) – Roma, 16 NOV – “Ci risulta che a seguito dell’emergenza Covid, l’e-commerce e le attività delle piattaforme, tra cui Amazon, abbiano subìto grandi impennate nella domanda, fino ad arrivare ad aumenti di fatturato del 300%. Purtroppo, a fronte di miliardi di euro di guadagno, non constatiamo lo stesso miglioramento delle condizioni normative e salariali dei dipendenti. Presso lo stabilimento di Passo Corese c’è tensione, perché a fronte di rischi più alti di contagio, di carichi di lavoro maggiori, legati ai Black Friday e alle imminenti festività, e di condizioni più stressanti, nulla è riconosciuto ai lavoratori”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it