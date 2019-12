Amazon installa 100 Amazon Hub Locker nelle stazioni di FERROVIENORD

(FERPRESS) – Milano, 20 DIC – Entro la fine del 2020 100 Amazon Locker saranno installati nelle stazioni della rete di FERROVIENORD in Lombardia. Grazie all’installazione dei Locker, Amazon sarà in grado di offrire a pendolari e residenti una modalità di ritiro dei pacchi semplice e sicura.

