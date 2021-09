Amazon: il centro di distribuzione di Cividate al Piano è ufficialmente operativo

(FERPRESS) – Cividate al Piano, 13 SET – Da lunedì 13 settembre, il nuovo centro di distribuzione Amazon di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, è ufficialmente operativo. Il magazzino rappresenta l’ottavo centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia. La struttura prevede la creazione di 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni.

Il nuovo centro di distribuzione ha spedito oggi il suo primo prodotto: una confezione di mascherine.



