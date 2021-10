Amazon: centro di distribuzione di Colleferro festeggia primo anniversario. Raggiunti i 500 dipendenti a tempo indeterminato

(FERPRESS) – Roma, 4 OTT – In occasione del primo anniversario del centro di distribuzione di Colleferro, Amazon annuncia il raggiungimento di 500 dipendenti a tempo indeterminato, traguardo raggiunto in anticipo rispetto ai tre anni previsti dalle stime iniziali.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it