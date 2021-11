AltoAdige Pass: viaggiatori non devono più obliterare. Il biglietto si convalida sullo smartphone

(FERPRESS) – Bolzano, 10 NOV – Da subito per i viaggiatori con AltoAdige Pass ed Euregio Family Pass c’è la possibilità di convalidare in anticipo i viaggi in autobus e in treno, attraverso il proprio smartphone. Non è più necessario recarsi all’obliteratrice subito prima del viaggio, soprattutto se negli orari di punta c’è la fila, se le obliteratrici sono difettose o semplicemente se sono raggiungibili solo facendo una deviazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 10/11/2021 h 15:57 - Riproduzione riservata