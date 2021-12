Alta Velocità: Oggi a Verona incontro informativo sul cantiere linea Brescia Est – Verona

(FERPRESS) – Verona, 2 DIC – Si è tenuto questa mattina, nella sede di A4 Holding, l’incontro informativo sul cantiere dell’Alta Velocità in fase di realizzazione sulla linea Brescia Est – Verona, da parte del consorzio Cepav due. Obiettivo dell’incontro, coinvolgere ed informare gli Enti locali interessati dal cantiere sulle misure di contenimento dei disagi legati ai lavori e al loro avanzamento. In rappresentanza del Comune di Verona ha partecipato il vicesindaco Luca Zanotto, che ha chiesto per i cittadini veronesi un Info Point nella zona del cantiere veronese, che garantisca un’informazione puntuale, precisa e costante sulle fasi dei lavori e sulle ricadute sul territorio, a cominciare dalle modifiche viabilistiche.

Pubblicato da Giulia Riva il: 2/12/2021 h 15:26 - Riproduzione riservata