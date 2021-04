Alta Velocità e industria creativa: un connubio vincente. Studio Espon su benefici dell’AV Milano-Bologna

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – Alta Velocità ferroviaria per contrastare la fuga di cervelli e favorire lo sviluppo dell’industria creativa. Potremmo sintetizzare così i primi risultati della ricerca Imagine del programma studi Espon – specializzato in analisi delle politiche regionali UE – di cui ha dato notizia l’agenzia giornalistica ANSA, e da dove emerge come sulla linea AV Milano-Bologna, in particolare nelle province di Modena e Reggio Emilia, i treni veloci abbiano contribuito notevolmente allo sviluppo di un’area urbana e industriale dalla forte potenza economica, comprensiva di città di grandi e medie dimensioni.

Pubblicato da COM il: 29/4/2021 h 10:03 - Riproduzione riservata