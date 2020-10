Alstom: treno a idrogeno supera ufficialmente i test nei Paesi Bassi. La provincia di Groninga pubblica i risultati dei test di Coradia iLint

(FERPRESS) – Roma, 2 OTT – La provincia di Groninga ha pubblicato un rapporto che presenta i risultati dei test eseguiti a marzo con Coradia iLint sui 65 chilometri di linea tra Groninga e Leeuwarden, nel nord dei Paesi Bassi. Obiettivo dei test era determinare se un treno a cella a combustibile a idrogeno potesse costituire un’alternativa totalmente sostenibile ai treni diesel attualmente in circolazione nella parte settentrionale del Paese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it