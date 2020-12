Alstom: treno a idrogeno ha completato con successo tre mesi di test in Austria

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – Il Coradia iLint di Alstom, il primo treno a celle a combustibile a idrogeno al mondo, ha appena completato tre mesi di operazioni di prova di successo sulle linee regionali delle ÖBB (Ferrovie federali austriache).

