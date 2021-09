Alstom: treno a idrogeno Coradia iLint viaggia per la prima volta in Francia sui binari del Centre Essais Ferroviaires a Valenciennes

(FERPRESS) – Roma, 6 SET – Il treno Coradia iLint di Alstom, il primo al mondo ad essere alimentato a idrogeno, ha fatto i suoi primi turni in Francia sui binari del Centre d’Essais Ferroviaires a Valenciennes (nel nord della Francia) alla presenza di Jean-Baptiste Djebarri, ministro francese delegato presso il ministro della transizione ecologica, responsabile dei trasporti, e Jean-Baptiste Eyméoud, presidente di Alstom France.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it