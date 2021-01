Alstom: tra aprile-dicembre 2020 ordini per 4,5 mld e vendite per 5,6. Si avvicina finalizzazione dell’acquisizione di Bombardier

(FERPRESS) – Roma, 19 GEN – Nel terzo trimestre 2020/21 (dal 1 ottobre al 31 dicembre 2020), Alstom ha registrato ordini per 1,8 miliardi di euro. Le vendite del Gruppo hanno raggiunto i 2 miliardi di euro (+ 2% organico rispetto allo scorso anno).

