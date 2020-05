Alstom e SMRT Trains: partnership di servizi per il sistema di controllo dei treni senza conducente per la Circle Line di Singapore

(FERPRESS) – Roma, 8 MAG – I treni Alstom e SMRT, con il supporto dell’Autorità per i trasporti terrestri (LTA), hanno firmato un accordo che garantirà la continua affidabilità e disponibilità del sistema di controllo dei treni senza conducente installato da Alstom sulla più grande rete Circle Line (CCL). Questo accordo di supporto ai servizi a lungo termine (LTSS) è il primo del suo genere per una linea MRT (Singapore Mass Rapid Transit), con una durata del contratto di 16 anni che include anche garanzie di prestazione per l’intera durata del contratto.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 8/5/2020 h 11:26 - Riproduzione riservata