Ad Alstom contratto per sistemi di segnalamento e telecomunicazioni per la linea ferroviaria rapida Delhi-Meerut

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Alstom si è aggiudicata un contratto del valore di 106 milioni di euro dalla National Capital Region Transport Corporation Ltd. (NCRTC) per la progettazione, la fornitura e l’installazione del sistema di segnalamento, controllo dei treni e telecomunicazioni (Pacchetto 24) del 82,15 km Delhi – Ghaziabad – Meerut Regional Rapid Corridoio del sistema di transito (RRTS). NCRTC è una joint venture tra il governo indiano e gli Stati di Delhi, Haryana, Rajasthan e Uttar Pradesh. Sta implementando RRTS, una linea ferroviaria semi-alta velocità prima nel suo genere che ridurrà il tempo di viaggio tra Delhi e Meerut a soli 60 minuti, rispetto agli attuali 90-100 minuti, e con una velocità massima di 160 km / h.

Lo scopo del lavoro di Alstom include la progettazione, la fornitura, l’installazione, il collaudo e la messa in servizio di segnalamento e controllo dei treni, supervisione, porte schermate della piattaforma e sistemi di telecomunicazione per il corridoio. Questa linea sarà la prima in India ad adottare il sistema di segnalamento ibrido di livello 3 del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), che è il componente centrale di segnalamento e controllo dei treni del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS).

“In qualità di leader nella mobilità digitale, siamo entusiasti di ricevere questo contratto e di fornire la prima linea in assoluto in India con il sistema di segnalazione a prova di futuro. Alstom vede un enorme potenziale per la tecnologia nel mercato indiano. Non vediamo l’ora di implementare le nostre tecnologie avanzate nel tentativo di rinnovare il panorama ferroviario principale “, ha affermato Ling Fang, Vicepresidente senior di Alstom Asia Pacific.

Una caratteristica chiave dell’RRTS è l’interoperabilità di tutti i suoi corridoi prioritari che facilita il movimento dei pendolari senza interruzioni attraverso i corridoi, senza il fastidio di cambiare i treni per i passeggeri. Il sistema di segnalamento ETCS non solo faciliterà l’interoperabilità, ma garantirà anche il movimento dei treni a frequenze veloci, riducendo così i tempi di attesa per i passeggeri. Il contratto segna una prima mondiale per la combinazione del più recente standard ETCS supportato dall’ultima radio digitale Interlocking and Automatic Train Operation (ATO) su Long Term Evolution (LTE). La soluzione integrata per porte con zanzariera della piattaforma fornirà inoltre la massima sicurezza ai passeggeri.

Nell’ottobre 2020, Alstom ha riaffermato la sua posizione di leader nelle tecnologie ferroviarie digitali diventando la prima azienda a ottenere la piena certificazione per i più recenti standard ETCS a bordo ea terra. ETCS Hybrid Level 3 ottimizza la capacità della linea in completa sicurezza anticipando e adattando la velocità dei treni attraverso il controllo e la supervisione continui dei treni tramite un sistema di segnalamento via radio. È probabilmente il sistema di controllo dei treni più efficiente al mondo, che offre vantaggi significativi combinati con il funzionamento automatico del treno (ATO) in termini di costi di manutenzione e risparmio energetico, sicurezza, affidabilità, puntualità e capacità di traffico. L’ETCS sostituisce i sistemi di protezione dei treni legacy ed è progettato per sostituire i numerosi sistemi di sicurezza incompatibili attualmente in funzione, rendendolo il sistema di controllo dei treni preferito per l’India, nonché per l’Australia, Taiwan, la Corea del Sud e l’Arabia Saudita.

Atlas ERTMS Level 2 e Hybrid Level 3 di Alstom sono soluzioni di segnalamento digitale che consentono ai treni di circolare a velocità più elevate senza segnali fisici lungo la linea. L’azienda è un importante fornitore di apparecchiature ETCS di bordo e di binario tramite questa soluzione, rappresentando il 70% dei sistemi ferroviari di bordo del mondo in servizio e 18.000 chilometri di binari in tutto il mondo. In totale, Alstom è stata incaricata di equipaggiare 9.000 treni con soluzioni di bordo Atlas, di cui 1.100 veicoli saranno equipaggiati con la soluzione Baseline 3 Release 2. Oggi, in 30 paesi, Alstom ha fornito un miglioramento significativo delle prestazioni per tutti gli standard ETCS, inclusa la prima applicazione di ETCS Livello 3 in Germania.

Pubblicato da AB il: 22/1/2021 h 13:03 - Riproduzione riservata