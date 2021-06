Alstom si aggiudica il più grande contratto ferroviario nella storia della Danimarca

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Alstom ha vinto la più grande gara ferroviaria nella storia delle ferrovie danesi. Parte di un accordo quadro storico con le Ferrovie dello Stato danesi (DSB) del valore di un totale di 2,6 miliardi di euro, il primo ordine fermo di 100 treni regionali Coradia Stream e un contratto di manutenzione full service di 15 anni ammonta a un valore di € 1,4 miliardi. L’accordo quadro include ulteriori 15 anni di servizi di manutenzione e la possibilità di ordinare convogli aggiuntivi.

