Alstom si aggiudica contratto di manutenzione per il sistema di elettrificazione ferroviaria a Santo Domingo

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – Alstom ha annunciato di essere stata incaricata dall’Ufficio per il riordino dei trasporti (OPRET), l’operatore della metropolitana di Santo Domingo, di mantenere i sistemi di alimentazione e catenaria di linee 1 e 2 della metropolitana per i prossimi 3 anni, a partire da novembre di quest’anno. Il contratto è stato aggiudicato a un consorzio con Sofratesa, di cui Alstom è capofila. Le due linee della metropolitana di Santo Domingo lo rendono il più importante sistema di trasporto pubblico della Repubblica Dominicana. Alstom è presente fornendo i propri servizi di manutenzione e la propria esperienza sin dalla creazione della metropolitana di Santo Domingo: la corretta manutenzione consente la massima vita utile dei componenti e mantiene una disponibilità ottimale dei beni senza compromettere la sicurezza. Dall’apertura della linea fino alla fine del 2020, il sistema ha trasportato più di 51,5 milioni di persone in modo sicuro ed efficiente.

Pubblicato da AB il: 17/11/2021 h 12:29 - Riproduzione riservata