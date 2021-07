Alstom rinnova la produzione di pezzi di ricambio con la stampa 3D di Stratasys per la rete tramviaria di Sétif

(FERPRESS) – Roma, 2 LUG – Impegnata a guidare la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio, Alstom sviluppa e commercializza soluzioni di mobilità che offrono basi sostenibili per i trasporti del domani, promuovendo l’innovazione nella produzione di pezzi di ricambio attraverso la fabbricazione additiva e la stampa 3D in generale per operazioni di manutenzione e riparazione on-demand. Sfruttando questa tecnologia, l’azienda sta riducendo al minimo i tempi di lavorazione per i clienti, garantendo la continuità operativa delle reti di trasporto.

“L’agilità offerta dalla stampa 3D è essenziale per la strategia aziendale di Alstom”, spiega Aurélien Fussel, responsabile del programma di fabbricazione additiva di Alstom. “Quando alcuni pezzi di ricambio risultano critici per assicurare la continuità operativa dei nostri clienti, questa capacità di produzione in-house ci permette di aggirare la catena di approvvigionamento tradizionale e di soddisfare le loro esigenze in modo veloce ed economico”.

Pubblicato da COM il: 2/7/2021 h 16:41 - Riproduzione riservata