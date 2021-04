Alstom rafforza la sua esperienza nell’idrogeno con l’acquisizione di Helion Hydrogen Power

(FERPRESS) – Roma, 6 APR – Alstom prosegue la sua strategia di sviluppo sostenibile e innovazione con l’acquisizione di Helion Hydrogen Power, promettente società orientata all’innovazione e specializzata in celle a combustibile ad alta potenza, controllata al 100% da AREVA Energies, che va a completare l’esperienza di Alstom nella tecnologia dell’idrogeno.

