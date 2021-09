Alstom presenta le sue innovazioni a TRAKO 2021, la 14a Fiera ferroviaria internazionale

(FERPRESS) – Roma, 22 SET – Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile e il più grande produttore nel settore ferroviario in Polonia, presenta le innovazioni dell’azienda e la loro maggiore presenza in Polonia alla 14a Fiera ferroviaria internazionale TRAKO 2021.

TRAKO è il più grande e prestigioso meeting dell’industria ferroviaria in Polonia e uno dei più grandi nell’Europa centrale e orientale, che copre le soluzioni all’avanguardia nei sistemi di trasporto e nelle infrastrutture ferroviarie in Polonia, Europa e nel mondo.

