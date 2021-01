Alstom partner dell’Università di Roma “La Sapienza” nel Master in Ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari

(FERPRESS) – Roma, 7 GEN – Sono aperte fino al 15 gennaio le iscrizioni del Master in Ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, organizzato in partnership con Alstom e altri partner istituzionali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato ad un perfezionamento scientifico multidisciplinare nel settore dei trasporti ferroviari e dell’intera mobilità, al fine di consentire ai partecipanti di acquisire conoscenze potenzialmente spendibili per soddisfare le esigenze delle amministrazioni, delle società ferroviarie, delle società di ingegneria, dei centri di ricerca e delle imprese e industrie che operano nel settore.

Tutte le informazioni per l’iscrizione e il bando di iscrizione sono disponibili al sito web: bando e informazioni

https://web.uniroma1.it/masteriisf/

Sono disponibili 35 posti e vengono previste fino a 30 borse di studio per i primi studenti e studentesse selezionati.

“Il Master in Ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – dichiara Marco De Rosa, Alstom HR Director Italia & Svizzera– offre un percorso formativo unico e innovativo per giovani ingegneri che vogliono acquisire competenze multidisciplinari nella mobilità integrata e diventare professionisti nel mondo dei trasporti del futuro. Il Corso si inserisce nell’ambito dei progetti promossi da Alstom Italia con il mondo accademico, al fine di rispondere in modo concreto alle esigenze del mondo delle aziende e attrarre giovani talenti, investendo nella loro crescita professionale”.

Il Master prevede un percorso formativo di nove mesi – da febbraio a ottobre 2021 – ed è dedicato a giovani laureati e laureate di II livello in Ingegneria, preferibilmente in elettrica, elettronica, informatica, meccanica, sicurezza e trasporti. Il Corso di Studi si compone di 12 moduli didattici: 480 ore tra lezioni, seminari, project work e visite a cantieri e impianti. Le lezioni sono tenute da docenti dell’Università e Manager delle aziende partner. Sono previste 250 ore di stage presso le aziende partner, tra cui Alstom.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/1/2021 h 14:59 - Riproduzione riservata