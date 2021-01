Alstom ottiene la certificazione Top Employer 2021 in Italia grazie a pratiche HR virtuose

(FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Per il secondo anno consecutivo Alstom Italia è stata certificata Top Employer 2021. Il riconoscimento, rilasciato da Top Employers Institute, testimonia l’impegno di Alstom a garantire le migliori condizioni di lavoro alle proprie persone attraverso l’implementazione di pratiche HR virtuose.

Alstom è stata certificata anche “Top Employer” in Europa, e per la prima volta in Asia Pacifico e Nord America, con certificazioni in 14 Paesi

Il programma di certificazione Top Employers Institute premia le aziende in base ai risultati di un’analisi sulle best practice in ambito delle Risorse Umane (HR). Vengono monitorate e valutate 6 aree che includono 20 diverse tematiche, fra cui: People Strategy, Ambiente di lavoro, Attrazione di talenti, Formazione, Well-being, Diversità & Inclusione.

“Le persone sono la chiave del successo e dell’innovazione per Alstom, per questo essere premiati per il secondo anno consecutivo come azienda Top Employer è per noi motivo di grande orgoglio. Ogni giorno ci impegniamo a tradurre in pratica i nostri valori: agilità, inclusione e responsabilità, consapevoli che il nostro successo in Italia e nel mondo dipende dalle nostre persone, dai loro talenti, dalle loro diversità, dalla capacità di innovazione, di fronteggiare le sfide e di essere soggetti responsabili all’interno della società in cui viviamo. Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano in Alstom, grazie al loro impegno, anche in un anno così difficile, siamo riusciti a raggiungere importanti traguardi” ha dichiarato Marco De Rosa, HR Director di Alstom in Italia.

Partecipare al processo di certificazione del Top Employers Institute ha permesso ad Alstom di comparare le sue pratiche e i suoi processi interni con quelli di altre aziende operanti in diversi settori industriali, individuando punti di forza e margini di miglioramento. L’adesione al progetto consente ad Alstom, inoltre, di attrarre nuovi talenti, puntando a migliorare sempre le condizioni delle persone che vi lavorano e assicurando loro gli strumenti per lo sviluppo professionale.

“Nonostante l’anno impegnativo che abbiamo vissuto, che ha certamente avuto un impatto sulle organizzazioni di tutto il mondo, Alstom ha continuato a dimostrare di mettere al centro le sue persone. Siamo orgogliosi di condividere l’annuncio di quest’anno e ci congratuliamo con tutte le organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione nei rispettivi Paesi attraverso il programma Top Employers Institute”, ha dichiarato David Plink, CEO del Top Employers Institute.

