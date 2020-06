Alstom ottiene la certificazione dell’ultimo standard ETCS di interoperabilità per ferrovia

(FERPRESS) – Roma, 30 GIU – Alstom ha ricevuto la certificazione completa[1] dell’ultimo standard di interoperabilità per ferrovia, ETCS[2] Baseline 3 Release 2. Prima dell’implementazione su larga scala della soluzione in Norvegia, Alstom è stata anche certificata da Belgorail, una delle principali organizzazioni ferroviarie di certificazione e collaudo, per implementare i suoi primi algoritmi di fusione dei dati utilizzando la navigazione satellitare e il movimento inerziale per misurare in modo accurato e sicuro la posizione e la velocità dei treni.

Pubblicato da GR il: 30/6/2020 h 13:03 - Riproduzione riservata