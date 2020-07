Alstom offre una soluzione di intelligenza artificiale per garantire la distanza dei passeggeri e la sicurezza in treni e stazioni

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – Alstom ha lanciato una nuova versione di Mastria, la prima soluzione multimodale di orchestrazione di supervisione e mobilità al mondo, che utilizza l’IA per fornire agli operatori e alle autorità di trasporto strumenti avanzati di gestione del flusso di passeggeri. La soluzione consente agli operatori di adattare, facilmente e in tempo reale, la loro offerta ai vari requisiti di allontanamento sociale e di raccolta pubblica sorti a causa della pandemia di Covid-19.

