Alstom nomina Christian Martinati Direttore Generale di EKZ JV in Kazakistan

(FERPRESS) – Roma, 4 AGO – Alstom ha nominato Christian Martinati Direttore Generale di EKZ JV, con sede a Nur-Sultan, Kazakistan. Christian sostituisce Julien Naudy, che ha guidato EKZ negli ultimi 4 anni. Christian lavora nel settore dei macchinari da quasi 20 anni e ha una vasta esperienza nel settore della mobilità in diverse parti del mondo.

