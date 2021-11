Alstom: nel primo semestre 2021/22 fatturato a 7,4 mld. Acquisizione ordini per 9,7 mld

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – Durante la prima metà dell’anno fiscale 2021/22 (tra il 1 aprile 2021 e il 30 settembre 2021), Alstom ha registrato ordini per 9,7 miliardi di euro e le vendite hanno raggiunto 7,4 miliardi di euro. Il rapporto book-to-bill ha superato 1,3. L’EBIT rettificato ha raggiunto 335 milioni di euro, portando a un margine EBIT rettificato del 4,5%. Utile netto rettificato2 3ammonta a 172 milioni di euro. Il Free Cash Flow è stato pari a € (1.461) milioni. Il portafoglio ordini al 30 settembre 2021 ammontava a 76.362 milioni di euro, fornendo una forte visibilità sulle vendite future.

“I nostri risultati del primo semestre sono in linea con le nostre aspettative, come annunciato al Capital Markets Day di luglio. Durante il primo semestre, il Gruppo ha avuto una performance commerciale molto forte in tutte le regioni e linee di prodotto, illustrata da vittorie significative in Messico, Taiwan o Europa. Questi successi hanno sfruttato l’accelerazione del mercato e il profilo rafforzato del Gruppo che combina team qualificati, diversi portafogli di prodotti e una migliore intimità con i clienti in tutto il mondo. Anche le nostre prestazioni operative sono coerenti con il nostro piano, con l’integrazione di Bombardier Transportation pienamente in linea e l’avanzamento della stabilizzazione del progetto. Il Gruppo è ora fermamente impegnato nel miglioramento continuo della sua traiettoria finanziaria.

Alstom, nel contesto della COP 26, ribadisce i suoi impegni e obiettivi per contribuire alla decarbonizzazione della nostra economia attraverso le sue soluzioni e innovazioni di mobilità verde”, ha affermato Henri Poupart-Lafarge, presidente e amministratore delegato di Alstom.

Il profilo allargato del Gruppo ha compiuto progressi su tutti e quattro i pilastri strategici della sua strategia Alstom in Motion 2025 nel primo semestre del 2021/22:

1. Crescita offrendo maggior valore ai clienti

Ordini

Il Gruppo ha registrato una raccolta ordini molto solida di 9.726 milioni di euro nel primo semestre 2021/22 contro i 5.364 milioni di euro nel primo semestre 2020/21 proforma (+81%), sostenuto da una forte dinamica commerciale.

L’acquisizione di ordini di Alstom è alimentata dalla forte domanda in Europa, per un totale di € 6,3 miliardi di ordini, in particolare con ordini di grandi dimensioni come l’ordine di € 1,4 miliardi in Danimarca per 100 treni Coradia Stream e 15 anni di manutenzione. Alstom ha anche firmato diversi contratti in Germania, tra cui un ordine di segnalamento a Stoccarda con il nodo ferroviario di Coburg e un ordine per treni suburbani ad Amburgo per un totale di 0,5 miliardi di euro.

Alstom ha registrato ordini per 3,4 miliardi di euro al di fuori dell’Europa. Nella regione dell’Asia Pacifico, Alstom ha registrato oltre 1 miliardo di euro, inclusi 25 treni suburbani X’trapolis di nuova generazione per 0,3 miliardi di euro e la seconda fase della linea circolare completamente automatizzata di Taipei per 0,4 miliardi di euro. Le Americhe, con 2,3 miliardi di euro di ordini, hanno confermato uno slancio di mercato positivo con il grande progetto ferroviario intercity Tren Maya per 1 miliardo di euro e 60 nuovi tram Flexity per la città di Toronto per 0,3 miliardi di euro.

Il rapporto tra libri e fattura ha superato 1,3. Il portafoglio ordini al 30 settembre 2021 ammontava a 76,4 miliardi di euro.

Saldi

Nel primo semestre 2021/22 (dal 1 aprile al 30 settembre 2021), le vendite totali di Alstom hanno raggiunto i 7.443 milioni di euro rispetto ai 6.536 milioni di euro del primo semestre 2020/21 proforma (+14%) , con il recupero dal lockdown dello scorso anno.

Le vendite del primo semestre 2021/22 nei Servizi, pari a 1.559 milioni di euro, illustrano l’impatto positivo della ripresa del traffico. Per quanto riguarda il materiale rotabile, le vendite del primo semestre 2021/22, pari a 4.285 milioni di euro, sono state sostenute dal progressivo aumento della produzione. Nel Signalling, Alstom ha registrato un fatturato di 1.077 milioni di euro, beneficiando del buon livello di esecuzione del progetto. Systems ha realizzato vendite per 522 milioni di euro nel primo semestre 2021/22 con una ripresa della crescita grazie all’avvio di progetti di sistemi in Canada, Egitto e Thailandia.

Le vendite relative al portafoglio in sofferenza, che rappresentano le vendite sul progetto con il metodo del costo a costo con un margine negativo al completamento, sono state pari a 1,29 miliardi di euro nel primo semestre 2021/22. Alstom conferma che l’esecuzione di tali progetti non performanti dovrebbe durare da 2 a 3 anni.

2. Innovazione pionieristica di una mobilità per tutti più intelligente e più ecologica

Alstom ribadisce il suo impegno per accelerare l’innovazione della mobilità intelligente, verde e inclusiva. Le spese di ricerca e sviluppo nel primo semestre 2021/22 sono state pari a 220 milioni di euro.

Durante la prima metà dell’anno fiscale 2021/22, Alstom ha confermato la sua leadership nei treni a idrogeno. Coradia iLint, il primo treno passeggeri al mondo a celle a combustibile a idrogeno che ha già accumulato oltre 200.000 km di servizio passeggeri, ha effettuato le sue prime corse questo semestre in Polonia, Svezia e Francia. Il Gruppo ha raggiunto un’altra pietra miliare per costruire una catena del valore ferroviaria dell’idrogeno innovativa e forte firmando un Memorandum of Understanding con Plastic Omnium per progettare soluzioni di stoccaggio dell’idrogeno a bordo per le ferrovie.

Nel settembre 2021, Alstom ha anche raggiunto importanti traguardi con le sue soluzioni ferroviarie elettriche ad alta capacità ed efficienza energetica presentando l’auto elettrica Avelia Horizon. Avelia Horizon porta i vantaggi del suo predecessore a un livello ulteriore, offrendo il 20% in più di capacità insieme a un consumo energetico ridotto del 20% rispetto alla generazione precedente.

Alstom si è anche aggiudicata un sistema metropolitano integrato chiavi in ​​mano con la tecnologia di segnalamento treno-treno per la linea 18 della rete Ile-de-France. La tecnologia treno-treno aggiunge fino al 30% di capacità di linea e riduce fino al 30% il consumo di energia.

Nel settembre 2021, inoltre, Alstom e Airbus Cybersecurity hanno firmato un accordo di cooperazione mondiale per fornire soluzioni e servizi di sicurezza informatica agli operatori ferroviari.

Efficienza su larga scala, Powered by Digital

Alstom ha consegnato nel primo semestre 2021/22 un EBIT rettificato di 335 milioni di euro contro i 263 milioni di euro del primo semestre 2020/21. Corrisponde ad un margine aEBIT del 4,5%, impattato dalla negoziazione del portafoglio non performante e dal progressivo incremento delle vendite nel corso dell’anno.

Al di sotto dell’EBIT rettificato, Alstom ha registrato € (47) milioni di costi di ristrutturazione e razionalizzazione, inclusa la chiusura delle attività Aptis e € (32) milioni di costi di integrazione di Bombardier Transportation e altri costi.

Utile netto rettificato ha raggiunto € 172 milioni rispetto a € 168 milioni dell’anno precedente, influenzato dall’effetto volume, dai costi di integrazione e da altre voci una tantum al di sotto dell’EBIT rettificato. L’utile netto delle attività continuative (quota Gruppo) si attesta a (24) milioni di euro, comprensivo dell’effetto netto dell’allocazione del prezzo di acquisto (PPA) al netto delle imposte per (196) milioni di euro.

L’arretrato del margine lordo è migliorato durante il primo semestre 2021/22, sulla base di un arretrato di negoziazione a basso margine e di un buon margine lordo sull’acquisizione degli ordini.

Pubblicato da GR il: 10/11/2021 h 11:11 - Riproduzione riservata