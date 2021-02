Alstom mette in servizio la sezione di Deirut della linea ferroviaria Beni Suef Assuyt in Egitto

(FERPRESS) – Roma, 16 FEB – Alstom ha installato e messo in servizio con successo, nella sezione Deirut della linea ferroviaria Beni Suef Assuyt in Egitto, il suo SISTEMA di interblocco elettronico di segnalazione SIL 4 (soluzione IXL-SmartLock 400 GP), incluso un sistema di supporto e SCADA che supervisiona e controlla diversi sottosistemi, basato su Alstom ICONIS, sistema TLC e alimentazione a 11 kv sottostazione.

Deirut è uno dei settori più lunghi ed è collegato con le stazioni di Abu Qurqas, El Roda e Mallawi già in servizio grazie agli oltre 50 km di linea pienamente operativa con il sistema Alstom. Aggiungendo i 45 km, la velocità può arrivare fino a 160 km / h con un avanzamento di 220 treni / giorno. Complessivamente la lunghezza commissionata è di 100 km con 7 stazioni, 32 passaggi a livello e 160 punti macchina.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti l’Ing. Hussein Rashidy Responsabile del sistema di segnalazione presso ENR, Ing. Shaban Mahmoud, Zone Manager dell’Alto Egitto presso ENR, Ing. Ashraf Khalifa, Capo del dipartimento operativo, Ing. Mostafa Shahin, Responsabile dei dipartimenti dei progetti strategici, l’Ing. Mohamed Magdy, Executive Project Manager BSA presso ENR, Ing. Mohamed Fawzy, Operations Manager presso ENR, Ing. Ahmed Essam, Responsabile dei lavori civili e Mr. Luca Pastorino Alstom Egypt BSA Project Director.

“Continuiamo ad andare avanti nonostante tutte le sfide e sono veramente grato per la dedizione che il team di progetto ha dimostrato durante questo periodo. Sono anche molto grato per il continuo supporto da parte del nostro cliente ENR. Perseguiremo la nostra partnership a lungo termine nel paese per rispondere meglio alle esigenze di mobilità dei clienti e offrire loro soluzioni intelligenti, verdi e innovative che si adattino alle loro aspettative “, ha affermato Mohamed Khalil, Amministratore delegato Alstom Egypt.

Alstom è partner delle ferrovie egiziane dal 1971, sostenendo continuamente lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie nel paese. In questi anni, Alstom Egypt ha istituito un pool di talenti locali e un Centro di eccellenza (COE) relativo alle apparecchiature di segnalazione, alimentazione e deposito per supportare i progetti nella sua regione Africa-Medio Oriente-Asia centrale. È questo ricco patrimonio che ha consentito ad Alstom di dare un contributo significativo allo sviluppo dell’industria ferroviaria egiziana. Oggi Alstom impiega circa 500 persone in Egitto ei suoi progetti attuali includono l’ammodernamento del sistema di segnalamento sulla linea Beni Sueif – Assyut e due linee monorotaia per il Cairo.

