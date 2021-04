Alstom mette in servizio il settore Samalut della linea ferroviaria Beni Suef Assuyt in Egitto

(FERPRESS) – Roma, 6 APR – Il 3 aprile, il Ministro dei Trasporti, il tenente generale Kamel El Wazir ha assistito ai test pre-dinamici a Samaulat, sulla linea Beni Suef Assuyt dove Alstom ha installato e messo in servizio con successo il suo SISTEMA di interblocco elettronico di segnalazione SIL 4 (soluzione IXL-SmartLock 400 GP), che include un sistema di supporto e SCADA che supervisiona e controlla diversi sottosistemi, basato su Alstom ICONIS, sistema TLC e 11 sottostazioni di rifornimento con alimentazione a 11 kv.

