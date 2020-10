Alstom: la metropolitana MP14 di entra in servizio commerciale a Parigi

(FERPRESS) – Roma, 14 OTT – La metropolitana MP14 di Alstom è stata messa in servizio commerciale sulla linea 14, tra le stazioni Olympiades e Saint-Lazare, da Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e dell’Île-de-France Mobilités, e Catherine Guillouard, CEO di RATP, alla presenza di Henri Poupart-Lafarge, Presidente e CEO di Alstom.

