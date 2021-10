Alstom: con la joint venture cinese fornirà un servizio di manutenzione pesante per 592 vagoni del treno ad alta velocità in Cina

(FERPRESS) – Roma, 25 OTT – La joint venture cinese diAlstom ha ottenuto due contratti dalla China Railway Guangzhou Bureau Group Co., Ltd per fornire un servizio di manutenzione pesante per 592 vagoni del treno ad alta velocità (74 treni), che sono stati prodotti da BST per la rete ferroviaria cinese in evoluzione ad alta velocità. Insieme, i due contratti hanno un valore di circa 50 milioni di euro (382 milioni di CNY incl. IVA) .

