Alstom investirà nel primo campus di sicurezza informatica al mondo con un focus sul ferroviario

(FERPRESS) – Roma, 21 LUG – Alstom ha investito 100.000 euro in Campus Cyber ​​SAS, una società francese che sostiene la più ampia iniziativa parigina “Campus Cyber”. Questo investimento rafforza l’ambizione di Alstom di aprire la strada a una mobilità più ecologica e intelligente, in tutto il mondo, come delineato nel piano strategico Alstom in Motion 2025 dell’azienda. In qualità di azionista, Alstom è ora diventata membro associato del campus, un centro volto a unificare la comunità della sicurezza informatica e sviluppare sinergie tra i vari attori del settore. L’adesione a questo campus migliorerà le capacità di sicurezza informatica dei sistemi ferroviari esistenti e aiuterà a guidare l’industria ferroviaria verso un futuro di sicurezza informatica.

Pubblicato da AB il: 21/7/2021 h 11:53 - Riproduzione riservata