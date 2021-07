Alstom inizia la produzione di moderni treni pendolari e di transito per il progetto RRTS Delhi-Ghaziabad-Meerut

(FERPRESS) – Roma, 16 LUG – Alstom ha iniziato a produrre i treni regionali per pendolari e di transito per il corridoio ferroviario semi-alta velocità Delhi-Ghaziabad-Meerut per la fase 1 di RRTS. Nel maggio 2020, l’azienda si è aggiudicata il contratto per progettare, costruire e fornire 210 pendolari regionali e vagoni ferroviari di transito insieme a servizi di manutenzione completi per 15 anni.

16/7/2021