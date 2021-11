Alstom inclusa negli indici di sostenibilità Dow Jones per l’undicesimo anno consecutivo

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – Per l’undicesimo anno consecutivo, Alstom è stata inclusa nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), World and Europe, a conferma della sua posizione di leadership nelle pratiche commerciali sostenibili. La Società ha raggiunto un punteggio complessivo di 75 su 100 nel Corporate Sustainability Assessment (95% percentile 2021). Alstom ha mantenuto la sua classifica mentre il DJSI ha visto un aumento record di partecipazione del 33% a 1.843 aziende valutate su oltre 5.300 aziende invitate a essere valutate, rimanendo nella Top 5% delle aziende con il punteggio migliore nel suo settore.

