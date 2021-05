Alstom: il primo treno regionale transfrontaliero Francia-Germania Coradia Polyvalent inizia i test di approvazione e certificazione

(FERPRESS) – Roma, 21 MAG – Il primo treno transfrontaliero di pre-produzione Coradia Polyvalent Francia-Germania ha lasciato il sito di Alstom Reichshoffen il 12 maggio per il centro di prova DB Systemtechnik a Minden (Germania), dove sarà sottoposto ai suoi primi test per la certificazione e l’approvazione. Verranno condotte prove meccaniche per verificare come si comporta il treno in curva. Andrà poi al centro prove di Velim (Repubblica Ceca), dove sarà sottoposto a prove di trazione, frenata, stress elettromagnetici e acustici.

Pubblicato da GR il: 21/5/2021 h 12:16 - Riproduzione riservata