Alstom: i tram Citadis X05 entrano in servizio passeggeri ad Atene. 25 nuovi mezzi tra centro città e la costa

(FERPRESS) – Roma, 15 DIC – L’ultima generazione di tram di Alstom, il Citadis X05, è entrata in servizio passeggeri ad Atene. Percorrendo una linea che si estende dal centro di Atene alla costa del Mar Egeo della città, si stima che oltre 60.000 passeggeri saliranno ogni giorno sui tram Citadis.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it