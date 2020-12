Alstom ha consegnato a Trenitalia il 100° treno regionale Coradia Stream «Pop»

(FERPRESS) – Savigliano, 14 DIC – In occasione dell’evento di celebrazione per i 20 anni di presenza a Savigliano (CN) e Sesto San Giovanni (MI), Alstom Ferroviaria ha consegnato a Trenitalia il 100° treno regionale Coradia Stream «Pop», parte della commessa di 162 nuovi treni regionali elettrici di media capacità ordinati a partire dal 2016, per un valore complessivo di 1 Miliardo di euro.

