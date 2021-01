Alstom: gli obiettivi di riduzione delle emissioni sono stati approvati dal Science Based Targets initiative (SBTi)

(FERPRESS) – Roma, 7 GEN – Alstom ha fatto approvare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni dal Science Based Targets initiative (SBTi) in coerenza con i livelli richiesti per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

[/dc]Gli obiettivi che coprono le emissioni di gas serra dalle attività di Alstom (i cosiddetti ambiti 1 e 2) sono coerenti con le riduzioni necessarie per mantenere il riscaldamento a 1,5 ° C, l’obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi. L’obiettivo di Alstom per le emissioni dalla sua catena del valore (scopo 3) soddisfa i criteri dell’SBTi per gli obiettivi ambiziosi della catena del valore, il che significa che sono in linea con le migliori pratiche attuali.

L’iniziativa Science Based Targets è una collaborazione tra CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) e World-Wide Fund for Nature (WWF).

L’SBTi definisce e promuove le migliori pratiche nella definizione di obiettivi su base scientifica e valuta in modo indipendente gli obiettivi delle aziende. Gli obiettivi basati sulla scienza sono obiettivi di riduzione delle emissioni in linea con quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi: limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 ° C rispetto ai livelli preindustriali e perseguire gli sforzi per limitare il riscaldamento a 1,5 ° C.

“In qualità di leader mondiale nelle soluzioni di mobilità, la transizione energetica e la decarbonizzazione nei trasporti sono al centro di tutto ciò che facciamo in Alstom. Questa convalida esterna dei nostri obiettivi dimostra il nostro impegno forte e costante quando si tratta di sfide energetiche e climatiche a lungo termine “, ha affermato Cecile Texier, Vicepresidente di Sostenibilità e CSR di Alstom.

Alstom si impegna a ridurre le emissioni assolute di GHG di ambito 1 e 2 del 25% entro il 2025 rispetto all’anno base ovvero il 2019. Alstom si impegna a ridurre le emissioni di gas serra di ambito 3 derivanti dall’uso di prodotti venduti dal materiale rotabile del 35% per passeggero-km entro il 2030 prendendo come anno di riferimento il 2019.

Questi obiettivi derivano dalla strategia Alstom in Motion di Alstom, che fissa obiettivi ambientali ambiziosi per il 2025, inclusa una riduzione del 25% del consumo energetico delle soluzioni (rispetto al 2014), fornendo il 100% del consumo di elettricità dell’azienda da fonti rinnovabili, e per Il 100% delle soluzioni di nuova concezione devono essere progettate in modo ecologico.

Galvanizzata dallo storico accordo di Parigi, la transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio è in corso e sta accelerando a livello globale. Centinaia di aziende in tutto il mondo si stanno preparando per la transizione fissando obiettivi di riduzione delle emissioni. I prossimi anni sono critici e le aziende hanno un ruolo fondamentale da svolgere nell’aiutare a realizzare la trasformazione al ritmo e alla scala necessari.

Pubblicato da GR il: 7/1/2021 h 09:45 - Riproduzione riservata