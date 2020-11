Alstom fornisce materiale rotabile, segnalamento e soluzioni infrastrutturali per la linea 4 della metro di Atene

(FERPRESS) – Roma, 6 NOV – Alstom, nell’ambito di un consorzio con Avax e Ghella, è stata designata vincitrice del bando di gara per la realizzazione del primo tratto della Metropolitana di Atene Linea 4, a seguito della recente approvazione delle offerte tecniche e finanziarie da parte del Consiglio di amministrazione di Attiko Metro. La quota di Alstom nel progetto vale circa 300 milioni di euro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it