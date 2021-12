Alstom fornirà treni e supporto alla manutenzione per la linea regionale Marsiglia-Nizza

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC -Alstom e Transdev hanno formalmente avviato oggi a Crespin (Hauts-de-France) l’esecuzione del contratto per la fornitura di 16 treni da 8 carrozze per la linea Marsiglia-Tolone-Nizza, che Transdev opererà nell’estate del 2025. Tale ordine, del valore di circa 250 milioni di euro, comprende anche il supporto alla manutenzione dei treni per un periodo di 10 anni. La consegna del nuovo materiale, prodotto presso il sito Alstom di Crespin, inizierà alla fine del 2024.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Il lancio è avvenuto alla presenza di Olivier Delecroix, Direttore Vendite di Alstom France, e Vincent Destot, Direttore Regionale di Transdev Hauts-de-France, molto coinvolto nei progetti ferroviari di Transdev.

“Transdev attende con impazienza l’inizio della concessione, nell’estate del 2025, affinché tutti i passeggeri della linea Marsiglia-Nizza possano scoprire il comfort ineguagliabile dei treni Omneo Premium e godere dei migliori servizi che saranno disponibili a bordo, ” ha aggiunto Claude Steinmetz, direttore ferroviario di Transdev France.

Questi treni Omneo Premium provengono dalla piattaforma Omneo di Alstom, di cui 491 convogli sono già stati ordinati da 10 regioni francesi (373 treni suburbani e regionali “Regio 2N” e 118 Intercity “Omneo Premium”).

I treni Omneo Premium sulla linea Marsiglia-Tolone-Nizza saranno adattati per soddisfare le specifiche sfide operative di Transdev che includono:

Creazione di uno spazio conviviale che permetta ai passeggeri di usufruire di un’area ristorazione (con offerta snack);

Allestimenti interni che offrano tutti i servizi desiderati dalla Regione, come spazi per le biciclette (12 per treno), porte per separare gli ambienti di 1a classe, armonia degli interni che rispecchino l’immagine della Regione e della linea su cui circoleranno i treni;

Implementazione di nuovi servizi di bordo, tra cui sistemi innovativi di videosorveglianza, prenotazione posto o prenotazione spazio bici, conteggio passeggeri e comunicazione 4G tra treno e terra.

I nuovi treni da 8 carrozze sono lunghi 110 metri e possono ospitare fino a 352 passeggeri (più 66 sedili ribaltabili per brevi tragitti). Questa elevata capacità si ottiene alternando auto a uno e due piani.

Il comfort è stato particolarmente studiato per i lunghi viaggi: sedili larghi, ampie pareti vetrate per sfruttare la luce naturale e il panorama del mare, chiare informazioni ai passeggeri con schermi e display, aria condizionata, 2 classi con ponte inferiore e superiore, servizi igienici e strumenti di connettività (Wi-Fi, prese elettriche e USB).

Questo treno costiero ospiterà tutti i viaggiatori grazie ad ampi corridoi e aree polivalenti al piano terra, consentendo il parcheggio di biciclette, scooter e bagagli.

Alstom fornirà inoltre a Transdev servizi di manutenzione di 10 anni per i 16 treni. I team dei servizi di Alstom in Francia forniranno ingegneria di manutenzione, parti di ricambio e revisione dei componenti principali (inclusi carrelli, motori, pantografi).

Alstom è un’azienda ferroviaria certificata nonché un ente certificatore responsabile della manutenzione (ECE). Con 12 centri di assistenza e più di 1.000 dipendenti dedicati ai servizi in Francia, Alstom ha una conoscenza unica del materiale rotabile e della base industriale per affrontare le sfide della manutenzione pesante dei componenti principali.

Il sito Alstom di Crespin (Hauts-de-France) progetterà, produrrà, assemblerà e omologherà i treni Omneo Premium per la linea Marsiglia-Tolone-Nizza, che Transdev opererà nell’estate 2025.

Per il terzo anno consecutivo, il treno Omneo di Alstom ha ottenuto il marchio ufficiale “Origine France Garantie”, l’unica certificazione che attesta l’origine francese di un prodotto, grazie a un audit indipendente e garantisce un elevato livello di standard.

“Questo è un riconoscimento del know-how dei dipendenti del sito di Crespin e una garanzia del nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, passeggeri e dell’intera industria ferroviaria francese”, ha concluso Olivier Delecroix all’evento di firma tenutosi presso il sito di Crespin Alstom il 16 Dicembre.

Pubblicato da AB il: 17/12/2021 h 10:00 - Riproduzione riservata