Alstom fornirà nuovi tram per la linea T1 nella regione dell’Ile-de-France

(FERPRESS) – Roma, 18 OTT – Alstom è stata scelta da Ile-de-France Mobilités e RATP per fornire i nuovi tram per la linea T1 nella regione dell’Ile-de-France. L’ordine definitivo, per 37 tram Citadis X05 del valore di circa 130 milioni di euro, è di sostituire gli attuali tram. È inoltre prevista una tranche facoltativa di 83 tranvie al fine di rafforzare l’offerta di trasporto e soddisfare le esigenze legate all’estensione della linea.

Pubblicato da AB il: 18/10/2021 h 11:44