Alstom fornirà manutenzione per 46 treni alla compagnia ferroviaria nazionale bulgara BDZ

(FERPRESS) – Roma, 19 DIC – Alstom ha firmato un contratto quinquennale per la manutenzione del materiale rotabile per la compagnia ferroviaria nazionale bulgara BDZ Passenger Services. Il contratto ha un valore di circa 70 milioni di euro.

