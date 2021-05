Alstom fornirà il suo sistema di gestione automatica di bordo alle linee 10, 7bis, 3bis e 3 della metro di Parigi

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – Alstom è stata selezionata dall’operatore del trasporto pubblico Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) per fornire il suo sistema di gestione automatica dei treni I-CBTC alle linee 10, 7bis, 3bis e 3 della metropolitana di Parigi, in Francia. Ben 91 carrozze dei nuovi treni MF19, progettate e prodotte da Alstom nei suoi siti di Valenciennes e Crespin, saranno equipaggiate con la soluzione intercambiabile CBTC (I-CBTC) di Alstom, sviluppata per RATP.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 7/5/2021 h 13:35 - Riproduzione riservata