Alstom fornirà i primi treni a idrogeno in Italia a Ferrovie Nord Milano

(FERPRESS) – Milano, 26 NOV – Alstom fornirà 6 treni a celle a combustibile a idrogeno, con opzione per ulteriori otto, a FNM (Ferrovie Nord Milano), il principale gruppo di trasporto e mobilità della regione Lombardia, per un importo di circa 160 milioni di euro. La prima consegna dei treni è prevista entro 36 mesi dalla data dell’ordine.

