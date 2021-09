Alstom fornirà 35 ulteriori tram Citadis all’Autorità per i trasporti pubblici di Lione

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – Alstom fornirà a SYTRAL (Autorità per i trasporti pubblici di Lione) 35 ulteriori tram Citadis nell’ambito del piano “Destinazioni 2026”, che include l’introduzione e l’estensione di nuove linee tranviarie. Tale ordine, del valore di 115 milioni di euro, costituisce un esercizio di opzione nell’ambito dell’accordo quadro firmato nel 2018.

