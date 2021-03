Alstom fornirà 200 vagoni ferroviari multilivello al Metra di Chicago per 650 milioni di euro

(FERPRESS) – Roma, 19 MAR – Alstom ha ricevuto un ordine iniziale da Metra, il sistema ferroviario per pendolari nell’area metropolitana di Chicago che serve la città di Chicago e la periferia circostante, per la fornitura di 200 vagoni per pendolari push-pull. Ciò segue l’approvazione del Consiglio di amministrazione di Metra nel gennaio 2021 per assegnare ad Alstom un contratto di acquisto di veicoli per un massimo di 500 vagoni ferroviari. Questo ordine iniziale di 200 vagoni ferroviari vale circa 650 milioni di euro.

Pubblicato da AB il: 19/3/2021 h 13:18 - Riproduzione riservata