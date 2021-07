Alstom fornirà 19 ulteriori metropolitane a Île-de-France Mobilités

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – Alstom fornirà 19 metropolitane MP14 a cinque auto con cabina di guida per la linea 11 della rete Île-de-France Mobilités gestita da RATP, per un valore complessivo di 132 milioni di euro. Questo ordine, finanziato al 100% da le-de-France Mobilités, rientra nel quadro del contratto MP14 firmato nel marzo 2015 tra RATP (incaricato da Île-de-France Mobilités) e Alstom per la consegna di un massimo di 217 MP14 si allena in 15 anni, per un importo complessivo di oltre 2 miliardi di euro e fa parte della strategia Île-de-France Mobilités per l’ammodernamento di tutto il materiale rotabile della rete Île-de-France Mobilités.

Pubblicato da GR il: 9/7/2021 h 09:53 - Riproduzione riservata