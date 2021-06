Alstom firma un contratto per la fornitura di 60 nuovi tram Flexity per la città di Toronto

(FERPRESS) – Roma, 4 GIU – Alstom fornirà un totale di 60 veicoli su rotaia leggera (LRV) Flexity al 100% a pianale ribassato (LRV) a zero emissioni alla Toronto Transit Commission (TTC) in Ontario, Canada, con un contratto del valore di oltre 275 milioni di euro. Il nuovo ordine di tram sarà utilizzato per soddisfare le richieste di passeggeri e le esigenze di crescita di Toronto.

Pubblicato da GR il: 4/6/2021 h 12:14 - Riproduzione riservata