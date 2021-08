Alstom firma un contratto per la fornitura dei treni Metropolis per la città di Santo Domingo

(FERPRESS) – Roma, 24 AGO -Alstom produrrà, fornirà e metterà in servizio otto nuovi convogli Metropolis a tre carrozze per la linea 1 della metropolitana di Santo Domingo che serve la capitale della Repubblica Dominicana. La gara pubblica internazionale, gestita dall’Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), e finanziata dall’Agence française de développement, è un progetto prioritario per lo sviluppo delle infrastrutture a Santo Domingo e per aumentare la capacità di trasporto della capitale del Paese.

La linea 1 della metropolitana di Santo Domingo, concepita per migliorare la mobilità nel corridoio nord-centro-sud della città, serve 16 stazioni per 14,5 chilometri. I nuovi treni che Alstom sta fornendo potranno operare in più unità, accoppiati tra loro o con i treni della flotta precedentemente acquisita da OPRET, consentendo di adattare la capacità alla domanda: configurazioni a 6 carrozze nelle ore di punta e 3- configurazioni dell’auto in orari non di punta.

I nuovi treni avranno le stesse caratteristiche, funzionalità e caratteristiche dei treni Metropolis che attualmente operano nella metropolitana di Santo Domingo, come porte larghe, ampi corridoi e un pavimento ribassato per un flusso ottimale di passeggeri. Inoltre, i nuovi convogli avranno funzionalità aggiuntive e miglioramenti tecnologici per migliorare l’esperienza dei passeggeri e ottimizzare le operazioni e la disponibilità, tra cui illuminazione a LED nell’area passeggeri, connessione Wi-Fi per il caricamento di file multimediali e trasmissione dati alla centralina, nonché miglioramenti nel sistema di informazione e allerta per i passeggeri, controllo del treno e sistemi di autodiagnosi.

“Con l’annuncio di questo nuovo contratto, Alstom ribadisce il suo impegno a continuare a lavorare fianco a fianco con OPRET sulla strada per una mobilità più verde e intelligente che fornisca una soluzione sostenibile per il trasporto a Santo Domingo e nella Repubblica Dominicana”, afferma Iván Moncayo, responsabile di Alstom Amministratore delegato nella Repubblica Dominicana.

I nuovi treni saranno prodotti nello stabilimento Alstom di Santa Perpetua, Barcellona, Spagna, e i primi due treni arriveranno al porto di Santo Domingo circa 18 mesi dalla firma del contratto. Questi nuovi treni andranno ad aggiungersi ai 25 treni Metropolis che Alstom ha precedentemente fornito alla metropolitana di Santo Domingo per la Linea 1 e ai 21 treni Metropolis forniti per la Linea 2 dal 2009, per un totale di 138 vetture.

A livello globale, più di 6.000 auto Metropolis sono state vendute in tutto il mondo, comprese città come Barcellona, Amsterdam, Mumbai, Chennai, Montreal, Singapore, Buenos Aires, Lima e Santiago del Cile.

Pubblicato da AB il: 24/8/2021 h 11:26 - Riproduzione riservata